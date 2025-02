Fiorentina: visite mediche per Zaniolo e Ndour prima della sfida al Genoa

Giorno di visite mediche per la Fiorentina, a poco dal fischio d'inizio della sfida al Franchi contro il Genoa, in particolar modo per Nicolò Zaniolo e Cher Ndour. I due giocatori (il primo dall'Atalanta e il secondo dal Besiktas) in mattinata sono arrivati a Firenze e poco dopo si sono trasferiti all'Istituto Medico Fanfani per le visite mediche. Cher Ndour le ha già terminate e tra poco sarà al Franchi per assistere alla partita, in corso di svolgimento invece quello di Zaniolo. Anche lui al termine arriverà nello stadio che lui già conosce, essendo cresciuto nelle giovanili della Fiorentina.