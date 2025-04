Firenze diventa capitale della cultura Hip Hop con il Red Bull BC One Cypher Italy

Firenze si prepara a diventare per un intero weekend la capitale della cultura Hip Hop. Il 26 e 27 aprile 2025 la Stazione Leopolda ospiterà il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionale della più prestigiosa competizione di breaking 1vs1 al mondo. Un evento che quest'anno non sarà solo sport e competizione, ma un'autentica celebrazione collettiva di tutto l'universo Hip Hop: street art, musica, danza, documentari e talk si alterneranno per due giorni in cui la creatività underground sarà protagonista assoluta. Il programma si aprirà sabato 26 aprile con le qualifiche nazionali, mentre domenica 27 sarà il momento della finalissima, dove a sfidarsi sul celebre cypher saranno i 16 migliori b-boy e le 8 b-girl più forti della scena italiana. In palio, un posto alla Red Bull BC One World Final, che quest'anno si terrà a Tokyo il 9 novembre. Un evento che celebra il dialogo tra discipline artistiche, urban culture e innovazione visiva, in un contesto dinamico e carico di energia. L'allestimento offre un'esperienza immersiva capace di raccontare le prospettive dell'underground italiano, in interazione con riferimenti visivi globali e linguaggi contemporanei.

Il viaggio culturale nel mondo Hip Hop proseguirà anche attraverso il cinema: sabato 26 aprile alle 21 sarà possibile assistere alla proiezione "Break the Scene Japan", documentario di Sylysak Taido prodotto tra Francia e Giappone. Il video, della durata di 17 minuti e sottotitolato in italiano, offre uno sguardo coinvolgente sulla vivacissima scena street dance di Tokyo e il suo ruolo nelle competizioni internazionali come Red Bull BC One, Freestyle Session e BBIC. Seguirà un talk condotto da Giulia Giorgi, direttrice artistica dell'Hip Hop CineFest, regista, attivista e voce di riferimento del cinema urban indipendente in Italia. L'incontro sarà un'occasione per riflettere sull'impatto sociale dell'Hip Hop, tra resistenza culturale, espressione artistica e attivismo.

Il programma del fine settimana sarà arricchito anche da workshop di breaking con la partecipazione di nomi di rilievo della scena internazionale, come B-Boy Victor (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) e B-Boy Xak, e da momenti di approfondimento musicale curati da DJ Uragun e DJ Manzo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nelle radici e nell'evoluzione della musicalità del breaking.