Flora Tabanelli trionfa a Kreischberg: primo successo in Cdm Freeski Big Air

Flora Tabanelli ha vinto la prova di Cdm di Freeski Big Air di Kreischberg. E' il primo successo della carriera nel massimo circuito per la 17enne emiliana, il secondo per l'Italia dopo l'unico precedente di Silvia Bertagna a Mönchengladbach nel dicembre 2016.

Quarta gara stagionale e quarta presenza sul podio per l'emiliana dell'Esercito: seconda a Chur, terza a Pechino, seconda sei giorni fa a Klagenfurt ed infine prima: un trionfo che la proietta ancor più in vetta alla classifica di specialità e al primo posto anche della graduatoria complessiva Park&Pipe.

"Difficle descrivere le mie emozioni in questo momento - sono state le prime parole di Flora - Aspettavo questo risultato da tanto tempo e sono così contenta di averlo ottenuto in una serata così speciale, anche per come hanno sciato le mie avversarie. Inizio a sentire un po' di pressione, ma sono contenta: devo continuare a gareggiare in questa direzione".