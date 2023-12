Fluminense in finale, 2-0 a Al Ahly nel Mondiale Club

Il Fluminense si è qualificato per la finale del Mondiale per Club, battendo gli egiziani dell'Al Ahly per 2-0 nella semifinale giocata oggi a Jeddah. Protagonista dei carioca è stato, come nella finale della Coppa Libertadores del 4 novembre scorso, l'attaccante John Kennedy che, dieci minuti dopo essere entrato al posto di Keno, al 43' st ha segnato la seconda rete. In precedenza, al 26' st, Arias aveva portato in vantaggio la squadra carioca trasformando un rigore concesso per un fallo su Marcelo. In finale il Fluminense affronterà la vincente della seconda semifinale tra il Manchester City e i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds che si gioca domani.