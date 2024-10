Fonseca, il mio Milan è quello della ripresa di Leverkusen

"Sento che la squadra sta migliorando, è in crescita, ma c'è ancora tanto da migliorare. Il vero Milan non è ancora vicino per me. Dobbiamo fare di più. Quello che io voglio è una squadra vicina a quello che abbiamo fatto nel secondo tempo di Leverkusen. Dobbiamo capire che tutte le partite sono diverse. La Fiorentina marcherà uomo a uomo, ma per me è comunque importante sentire che la squadra è in crescita": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro la Fiorentina. Per la sfida di domani ci saranno tra i convocati anche tre giocatori di Milan Futuro: "Zeroli, Camarda e Jimenez sono convocati con noi. È tempo di portare i ragazzi che hanno lavorato con noi e hanno lavorato bene".