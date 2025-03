Francesco Totti e la polemica a Mosca: rifiutato il Tapiro d'oro di Striscia la notizia

"L'imperatore sta andando alla terza Roma". Questo il testo dei cartelloni promozionali, con l'immagine di Francesco Totti di spalle con la maglia numero dieci della Roma, con cui hanno tappezzato Mosca. Una partecipazione che ha scatenato una bufera mediatica e acceso il dibattito politico. Così Valerio Staffelli, inviato di 'Striscia la notizia' (che mostrerà l'accaduto questa sera), ha intercettato la 'bandiera' giallorossa per consegnargli il Tapiro d'oro. "Ci va o non ci va l'8 aprile in Russia? È vero che Putin tifa Roma?", le domande dell'inviato del tg satirico a Totti, che si è 'blindato' in auto ("parcheggiata sulle strisce pedonali", riferisce l'ufficio stampa della trasmissione di Canale 5) e ha rifiutato il Tapiro.