Francobollo e foglietto per ricordare lo scudetto Lazio

A 50 anni di distanza viene ricordato oggi con un apposito francobollo (piu' un foglietto) lo scudetto vinto dalla Lazio nel 1974. La vignetta del francobollo singolo (valido per la posta ordinaria) riproduce, su un fondino biancoceleste, che richiama i colori della Società Sportiva, i loghi d'epoca e attuale del club; in alto a destra è riprodotto lo scudetto tricolore, rappresentativo della vittoria nel Campionato di calcio italiano 1973 - 1974. Il ''foglietto'' (che include il francobollo ed e' stampato in 250 mila esemplari) mostra una foto raffigurante la squadra di calcio della Lazio vincitrice dello scudetto, affiancata dall'allenatore e dal viceallenatore e cioe': in piedi Lovati, Chinaglia, Petrelli, Pulici Martini, Oddi, Wilson, Maestrelli e accosciati Nanni, Garlaschelli, D'Amico, Frustalupi, Re Cecconi.