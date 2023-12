Frasi su Mercenaro, Mourinho patteggia multa di 20 mila euro

Jose' Mourinho patteggia con la procura Figc per le frasi sull'arbitro Mercenaro e su Berardi, e la sanzione e' una multa. Il tecnico giallorosso e la Roma dovranno pagare 20 mila euro di ammenda ciascuno, che saranno devoluti in beneficenza all'AIL. A carico dell'allenatore giallorosso, e della società per responsabilità oggettiva, era stato aperto un procedimento di indagine a seguito delle parole pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Sassuolo. A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, l'allenatore della Roma José Mourinho è stato quindi sanzionato con un'ammenda di 20.000 euro da devolvere all'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL). La stessa sanzione, anch'essa da devolvere all'AIL, è stata applicata anche alla Roma, per responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 23, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Il procedimento era scattato dopo che Mourinho "aveva espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia dell'arbitro Matteo Marcenaro che del calciatore Domenico Berardi" durante la conferenza stampa di presentazione della gara Sassuolo-Roma di sabato 3 dicembre.