Frattesi, "Qualificazione, a costo di sofferenza"

Sapevamo che, se non fossimo riusciti a segnare nei primi sessanta minuti, sarebbe stato complicato, ma è normale. Poi loro hanno giocato sul fisico, sui lanci lunghi: abbiamo sofferto, ma la partita è stata buona e contava passare il turno. Così ha dichiarato Davide Frattesi ai microfoni della Rai. "Il contatto fra Cristante e Mudryk? Non sembra così netto. Sembra che non lo abbia toccato, poi dal campo sinceramente non ho visto praticamente nulla: rivedendo un altro replay sembrava che l'avesse toccato, ma se ne vedo un altro non lo ha neanche sfiorato", ha aggiunto. "Siamo l'Italia, siamo campioni in carica e andremo lì cercando di ripetere qualcosa di straordinario", ha concluso Frattesi.