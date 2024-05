Frosinone, Di Francesco spera di recuperare Romagnoli

E' il difensore Romagnoli a tenere col fiato sospeso Eusebio Di Francesco in vista della delicata trasferta a Monza, avendo già perso capitan Mazzitelli, infortunatosi contro l'Inter. Il tecnico del Frosinone spera di recuperare il centrale, che oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Senza di lui, contro i campioni d'Italia, i giallazzurri hanno perso 5-0 dopo una serie utile di sei risultati. Se Romagnoli non ce la dovesse fare potrebbe essere confermato Bonifazi. Ma non è da escludere l'inserimento del giovane Monterisi che nel girone d'andata aveva ben figurato. Sempre in difesa è tornato disponibile il brasiliano Lusuardi, una alternativa in più per le ultime due di campionato. Per il resto dubbi a centrocampo: rientrerà Barrenechea dopo la squalifica mentre Reinier, Harroui e Gelli si contenderanno una maglia. Dipenderà anche dalla posizione di Brescianini che nelle ultime gare è stato alternato nel ruolo di falso nove e mezzala. Intanto cresce l'attesa tra i tifosi che non mancheranno sugli spalti all'U-Power Srtadium per incitare Soulé e soci. Malgrado gli oltre 650 chilometri di distanza tra Frosinone e Monza, saranno tanti i sostenitori al seguito. E non è un caso che la città è stata tappezzata di striscioni con la scritta: "Difendiamola... Tutti a Monza".