Frosinone-Toro, Di Francesco punta su organizzazione

Organizzazione e fattore-campo sono le armi che il Frosinone spera di utilizzare per sconfiggere il Torino e riscattare la sconfitta con il Milan della settimana scorsa. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha dichiarato in conferenza stampa che sarà una partita molto difficile, poiché l'avversario è in grande crescita e ha ritrovato un attaccante di grande forza come Zapata, in grado di decidere le partite. Di Francesco non crede che la gara sarà molto diversa da quella di Coppa Italia, vinta dal Frosinone per 2-1. Il Torino vanta una grande fisicità e i laziali dovranno rispondere con l'organizzazione. Il tecnico spera inoltre che i tifosi possano dare una mano, poiché ne hanno bisogno. Il Frosinone a casa ha ottenuto ottimi risultati: 16 punti su 18, una serie di sei turni utili e tre vittorie consecutive. Domani, nel lunch match delle 12.30, non vuole fermarsi. Ci sono delle assenze importanti: fuori il centrocampo titolare (Mazzitelli, Barrenechea e Reinier) e il terzino Marchizza. Harroui e Lirola rientrano dopo quasi 3 mesi, ma inizieranno dalla panchina. Di Francesco non ha ancora preso nessuna decisione definitiva, anche se ci potrebbero essere delle sorprese. L'allenatore ha affermato che giocheranno con gli stessi principi.