Furlani 'voci su Pioli annoiano anche me, il club è con lui'

"Anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio. Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l'ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi": così l'ad del Milan, Giorgio Furlani, a margine della presentazione della quarta maglia rossonera parla dei rumors sulla panchina del Milan, con l'ipotesi Antonio Conte. La fiducia al tecnico era stata confermata anche da Ibrahimovic tornato quest'anno al festival di Sanremo. "Come ho già detto più volte Ibra è un grandissimo valore aggiunto. E' stato un campione in campo - commenta Furlani - e lo è e lo sarà anche fuori. Siamo fortunati noi, come milanisti, come Milan, come dirigenti ad averlo come nostro partner".