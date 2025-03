Gabriele Gravina annuncia il rinnovo del Settore Tecnico Figc dopo le dimissioni di Albertini

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha informato i consiglieri della decisione di Demetrio Albertini di rimettere il mandato di presidente del Settore Tecnico, ritenendo ormai esaurito il suo incarico. In vista della scadenza di tutte le cariche quadriennali, il Consiglio procederà al rinnovo nel prossimo mese di giugno.

"In occasione della mia ricandidatura, ho presentato un programma e facevo cenno alla rivisitazione delle tre macro aree: settore tecnico, giovanile e club Italia - spiega Gravina -. Ci sarà un nuovo organismo che metterà insieme questi tre elementi. Per questo è in atto una nuova idea progettuale che ritengo innovativa e di valorizzazione dei nostri giovani. Demetrio ha concluso il suo progetto, pensando così di rassegnare le sue dimissioni anche per non intralciare il lavoro futuro ma sarà mia cura coinvolgerlo vista l'esperienza maturata perché non si può disperdere un'energia così effervescente".