Galliani, Fifa e Uefa affollano calendari e la Serie A paga

"Cosa penso di playoff e playout è semplice. Da 20 anni la Serie A gioca a 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che visto che il campionato è rimasto sempre lo stesso ma la Fifa e la Uefa hanno aumentato moltissimo le loro partite si cambia il formato perché una o due vanno al Mondiale per Club". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani. "Noi stiamo fermi da 20 anni e ora dobbiamo cambiare per far giocare a poche squadre molte più partite fatte da altri organizzatori. È un concetto semplice ma non lo vedo ben chiaro. Si parla di calendari affollati ma chi li ha affollati? Siccome li ha affollati un altro, dobbiamo pagare noi".