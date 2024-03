Galliani, il Monza non è contento delle scelte arbitrali

"E' evidente che non siamo contenti della direzione arbitrale". Al termine della sconfitta in casa del Torino, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, non si presenta ai microfoni di Dazn, e per lui parla Adriano Galliani. "L'allenatore - ha detto l'ad del club brianzolo - ha uno stato d'animo di un certo tipo, e giustamente. Preferisce non parlare. Non si tratta di nervosismo. Ci sono immagini tv da guardare, ma io sono da troppo tempo nel calcio e non mi lamento, non voglio farlo: siamo a Pasqua, dobbiamo essere tutti più buoni..." "Ci sono diversi episodi - ha aggiunto Galliani, senza citare l'arbitro Aureliano - Ho rispetto delle tv, e per questo sono qui. E' chiaro ed evidente che non siamo contenti della direzione arbitrale, senza fare accuse. Il rigore subito, il rigore non dato, l'espulsione: da vecchio dirigente, dico che quello per noi era rigore. Non meritavamo di perdere, ma i tre episodi chiave ci hanno girato contro. Ma, ripeto, mi fermo qui. E' un discorso che non voglio fare: ho il doppio degli anni di Palladino e mi arrabbio meno di lui, faccio il conciliante ma sono dispiaciuto anche io. Il Torino un anno fa disse che aveva tante cose a suo sfavore, ho letto tante cose, ma io non voglio fare lo stesso. Siamo in silenzio pasquale" "Il Monza - ha concluso Galliani - ha giocato una buona partita, anche in 10 e non si vedeva: 42 punti nonostante questa partita è un grande risultato, con otto partite ancora da giocare. Credo che il Monza grazie al gioco del suo allenatore e ai suoi giocatori sta facendo un grande campionato, sia che un arbitro sbagli o sia che non sbagli".