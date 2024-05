Ganna in lacrime, superati i miei limiti per battere Pogacar

Filippo Ganna non riesce a trattenere le lacrime dopo aver vinto davanti alla Maglia Rosa Tadej Pogacar la 14esima tappa del Giro d'Italia 2024, una cronometro individuale di 31,2 chilometri da Castiglione delle Steviere a Desenzano del Garda. "Non è mai facile vincere - spiega ai microfoni della Rai - però riesci a trovare dentro le energie quando cose non vanno bene. Pogacar è grande campione, ha dato grande spettacolo e io ho lavorato duro per batterlo in questa settimana. Forse ho addirittura superato i miei limiti. Questa zona è un po' una seconda casa, abbiamo il velodromo di Montichiari a pochi chilometri".