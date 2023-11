Garbin, "L'Italia può far bene" nel B.J. King Cup di Tennis

L'esperienza dell'anno scorso è stata fondamentale. Ci ha permesso di affrontare le Finals con una consapevolezza diversa. Le mie giocatrici hanno fatto un ottimo lavoro quest'anno, tutte hanno raggiunto il loro miglior ranking. Sono pienamente soddisfatta e pronta per queste Finals dove l'Italia può fare bene. Ci tenevano molto ad essere qui, sono molto positiva. Parola della capitana azzurra Tathiana Garbin alla vigilia delle Billie Jean King Cup Finals a Siviglia. "L'obiettivo - ha aggiunto Garbin - è confrontarsi, come hanno sempre fatto. Purtroppo non si può chiedere di vincere o perdere, ma di dare tutto quello che hanno. Ho avuto modo di vederle giocare sempre in questa competizione, quando indossano questa maglia danno qualcosa in più, riescono a sfruttare energie che nei tornei del circuito magari non sanno di avere. Lo spirito della squadra farà molto. Ogni volta che le giocatrici guardano fuori, vedono un gruppo di persone che vuole loro bene e le supporta".