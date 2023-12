Gare cdm annullate a Val d'Isere e Moritz per neve abbondante

Una eccezionale nevicata sul versante nord-ovest delle Alpi ha portato alla cancellazione sia dello slalom speciale di Coppa del Mondo maschile di Val d'Isere che del superG femminile di St. Moritz. Non è stato possibile sistemare entrambe le piste e renderle non solo praticabili ma anche sicure per gli atleti. E così, in questo primo scorcio di stagione di Coppa del Mondo, siamo già alla decima gara cancellata delle venti in programma, tre della Coppa femminile e sette di quella maschile.