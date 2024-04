Gasperini, col Liverpool gara più importante della nostra storia

"E' una delle partite più importanti, se non la più importante, della storia dell'Atalanta: ma sono tutte cose che si dicono alla vigilia, in partita bisogna sapersi isolare da queste considerazioni". Così Gian Piero Gasperini sul quarto di finale di ritorno di Europa League dell'Atalanta contro il Liverpool a Bergamo. "Dobbiamo giocare come se non avessimo vinto 3-0 all'andata, sapendo di dover fare risultato e che l'avversario è battibile - continua l'allenatore nerazzurro -. Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico una partita di questo valore, in uno stadio che sta prendendo la sua forma definitiva, anche se in Curva Sud non si può ancora sedere nessuno: la cornice conta". Gasperini punta tutto sulla mentalità della sua squadra: "Per noi perdere è inaccettabile e in Europa League quest'anno non abbiamo mai perso: andiamo in campo come se dovessimo conquistarci la qualificazione contro una squadra da battere a ogni costo - spiega -. Siamo dentro a tutte e tre le competizioni, compresa la Coppa Italia con la semifinale di ritorno il 24 con la Fiorentina. Abbiamo grande spirito, grande entuasiasmo e anche qualità, visto che sappiamo segnare dei gol. Settimana scorsa abbiamo battuto a casa sua una squadra con una forte identità e di grande valore, imbattuta da tempo e prima in Premier League". Infine, una stoccata che sembra diretta alla Juventus senza nominarla, riguardo alle voci di mercato sul giocatore atalantino più in vista: "Koopmeiners sta giocando con l'Atalanta e lo sta anche facendo molto bene. In questo periodo della stagione ci sono società fuori dalle coppe ed è più facile che escano queste voci - chiude Gasperini -. Magari qualcuno si sta chiedendo se sia ingiusto che l'Atalanta si giochi le semifinali..".