Gasperini prepara l'Atalanta per la semifinale di Supercoppa contro l'Inter a Riad

"Per noi, dopo aver fatto questa striscia di risultati, essere così in alto con loro e con il Napoli è importante. Sarà una partita diversa rispetto al campionato e siamo curiosi di capire dove siamo. Qui ci si gioca un'eliminazione secca, va vista con in un'ottima leggermente diversa". Così Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida della sua Atalanta con l'Inter, semifinale di Supercoppa in programma domani a Riad. Il tecnico dei bergamaschi non nasconde le ambizioni della squadra capolista in campionato.

"Negli ultimi tre anni l'Inter è stata la squadra più forte. Nelle ultime due sfide abbiamo fatto fatica, dovremo stare attenti a non subire inizialmente e a restare in gara più a lungo, altrimenti sarà difficile recuperare - ha sottolineato Gasperini - per noi è motivo d'orgoglio già essere qui, ma vogliamo fare risultato. Tutte le partite le giochiamo al massimo, anche se questa è arrivata come data in un momento particolare, però saremo al meglio delle nostre possibilità per avere il massimo delle possibilità di vincere questa coppa. Il primo scoglio sarà con l'Inter: pensiamo di giocare con tutta la squadra, con gli undici titolari e i cinque cambi, per poter riuscire a superare il turno".