Gatti sogna di vincere con la Juve e di giocare in Nazionale

Federico Gatti ha un obiettivo ben preciso: conquistare la Nazionale per l'estate prossima e poi vincere qualcosa con la Juventus. Il difensore bianconero, elogiato anche all'estero per il suo gol al Napoli che ha permesso alla squadra di Allegri di ottenere tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto, ha ricordato durante un'intervista al Tg1 la sua lunga gavetta, fatta di lavori più disparati, ma sempre con l'obiettivo di raggiungere il sogno del pallone. "Ho lavorato al mercato, caricando cassette di frutta e verdura - ha raccontato Gatti -, ho fatto il serramentista e il muratore. Lavoravo sui tetti. Ieri mia madre e mio padre erano al mio fianco insieme alla mia ragazza, ed erano entusiasti: l'emozione era quasi più grande per loro che per me".