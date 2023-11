Gaudenzi, Tornei 1000 nel 2024 ancora 9

Andrea Gaudenzi, Presidente dell'ATP, l'Associazione Mondiale dei Tennisti Professionisti, ha dichiarato a margine delle Finals in corso di svolgimento a Torino che "nel 2024 non cambia niente, il calendario è già annunciato. I tornei 1000 restano nove". Ha inoltre aggiunto che "stiamo valutando di crescere, c'è lo spazio per un altro torneo 1000? Non è facile, il calendario è molto fitto, con l'upgrade dei 500 abbiamo tolto dal calendario sei tornei 250. C'è l'idea di diminuire i 250 per creare più spazio nel calendario. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di rendere migliori i nostri tornei".