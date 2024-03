Gaza: appello di Hamilton, 'cessate il fuoco e ostaggi liberi'

Un messaggio per la pace a Gaza, per i bambini che continuano a morire, per gli ostaggi da liberare. Lewis Hamilton ancora una volta si espone: il campione di formula 1, da sempre impegnato e attivo sui temi sociali, è intervenuto per chiedere il "cessate il fuoco", condividendo l'appello di 'Save the children' che ricorda come 1 bambino su tre sotto i due anni è malnutrito e non curato. "Invio il mio amore e il mio sostegno a tutte le persone in Palestina che stanno trascorrendo questo periodo sacro in pericolo - ha scritto il pilota della Mercedes, dal prossimo anno in Ferrari -, affrontando perdite e dolori. In un mese che è sacro per molti nella regione, dobbiamo continuare a chiedere un cessate il fuoco permanente e la restituzione degli ostaggi in modo che le famiglie possano stare insieme in modo che le famiglie possano stare insieme e liberarsi dalla costante minaccia di distruzione e violenza. Cessate il fuoco ora".