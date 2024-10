Genoa: Gilardino, domani faremo una partita da Grifone

"Io ci credo. Credo nei miei ragazzi e in chi avrò a diposizione domani. Credo in questa squadra come ci credevo due anni fa quando abbiamo vinto il campionato o l'anno scorso quando abbiamo fatto un campionato strepitoso. Domani faremo una partita da Grifone, da Genoa". Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, non ha dubbi alla vigilia della sfida con il Bologna. Gara difficile e fondamentale allo stesso tempo per una squadra reduce da tre sconfitte consecutive e falcidiato dagli infortuni. "Domani mancheranno Gollini, De Winter, Bani, Vitinha, Ekuban, Messias e Malinovskyi, mentre Badelj e Frendrup sono da valutare" ha detto. La lista è lunga e impressionante ma Gilardino non si fa scoraggiare, anzi. "Ho letto in questi giorni una frase che mi ha colpito: i grandi marinai hanno sempre saputo utilizzare le tempeste, perché le tempeste fanno gonfiare le vele. E nelle tempeste, aggiungo, chi sa utilizzarle nel modo migliore saprà determinare". "Vorrei dire che da quando sono arrivato sulla panchina del Genoa sono sempre stato orgoglioso di allenare questa squadra e lo sono tutt'ora - ha proseguito Gilardino -. Nei momenti belli e nelle difficoltà e ora che è un momento di difficoltà sono ancora più orgoglioso, anche del comportamento dei tifosi. Sono rimasto colpito da quanto successo in settimana (quando un migliaio di tifosi ha seguito l'allenamento sostenendo giocatori e tecnico, ndr). L'affetto che abbiamo ricevuto è stato importante per i ragazzi. E mi hanno fatto piacere gli attestati di stima del presidente e il sostegno di qualche dirigente". Considerate le assenze sarà un Genoa giocoforza differente e potrebbe anche cambiare tatticamente. "Il Bologna lo conosciamo tutti ed è diventato ancora più concreto. Sappiamo quale sia la loro forza. Modulo? abbiamo giocato a tre per diverso tempo ma in alcune situazioni ci siamo modellati anche a quattro per questo possiamo provare a cambiare anche a gara in corso". L'ultima battuta è per il possibile arrivo di Balotelli. "In questo momento è fondamentale solo la partita di domani".