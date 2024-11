Genoa: Gilardino ha lasciato il centro sportivo

L'ex allenatore del Genoa Alberto Gilardino, esonerato stamani, ha lasciato il centro sportivo di Pegli. Alla guida dell'auto, da solo, scuro in volto, l'allenatore ha rivolto un saluto ai cronisti in attesa ai cancelli mostrando, nonostante tutto, il pollice in alto. Lo ha preceduto su un'altra auto il suo vice, Gaetano Caridi. Se ne è andato da Pegli anche Dario Dainelli, che ha affiancato Gilardino per curare la parte difensiva. Un allenamento della squadra è previsto nel pomeriggio in vista della delicata gara di domenica con il Cagliari. Non è ancora chiaro chi lo dirigerà.