Genoa-Lazio: sfida decisiva per la salvezza matematica in Serie A

Quasi un match point per il Genoa quello di lunedì in casa contro la Lazio. In caso di vittoria infatti, i rossoblù, incrociando gli altri risultati, potrebbero festeggiare la salvezza matematica dopo aver conquistato da almeno un mese già quella virtuale. Per riuscirci però i giocatori di Vieira dovranno superare un loro tabù: sconfiggere una big, cosa quest'anno non ancora accaduta.

"Sarà un finale di stagione molto eccitante - ha spiegato il tecnico francese - e lo iniziamo contro la Lazio. Una squadra fortissima come abbiamo visto nelle ultime gare e anche se ha perso in Europa League rimane una formazione bene organizzata e con qualità, la ritengo una squadra da Champions. Noi dovremo essere pronti. Mi aspetto da loro una partita aggressiva perché quando perdi sfide come quella con il Bodo emerge l'orgoglio ma soprattutto la rabbia e la voglia di vincere".

Il Genoa non potrà contare su Malinovskyi, trauma alla caviglia, né su Cornet ma ritrova lo squalificato Frendrup e potrà contare su un Bani in più, oltre che sul recupero di Matturro. "Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo pronti - ha aggiunto Vieira -, abbiamo come obiettivo quello di conquistare i punti che servono per la matematica. Possiamo far vedere come siamo cresciuti come squadra soprattutto ripensando a come eravamo e dove eravamo cinque mesi fa, perché questo non va mai dimenticato. L'importante è rimanere sempre con i piedi per terra e continuare a lavorare. Credo tantissimo in questo gruppo che ha sempre lavorato bene e per questo sarà fondamentale l'atteggiamento, si può vincere o perdere ma conta sempre l'atteggiamento".