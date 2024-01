Germania: Bayer Leverkusen solo pari, il Bayern si riavvicina

Il Bayer Leverkusen non va oltre lo 0-0 contro il Borussia Moenchengladbach nella partita della 19/a giornata della Bundesliga, e questo risultato permette al Bayern Monaco, vittorioso per 3-2 sul campo dell'Augusta, di riportarsi a due punti (49 contro 47) dalla capolista. In ogni caso il pari di oggi permette alla squadra di Xabi Alonso di rimanere imbattuta nelle 28 partite, di cui 19 di campionato (15 vittorie e 4 pareggi), che ha giocato in tutte le competizioni in questa stagione. Quanto al Bayern, ha vinto grazie alle reti del 19enne Pavlovic, di Davies e del solito Harry Kane. Per l'Augusta è andato a segno due volte Demirovic per il momentaneo 1-2 e, nel recupero e su rigore, per il definitivo 2-3. Dal dischetto ha segnato anche l'azzurro Grifo, ma non è servito al Friburgo per evitare la sconfitta (3-1) sul campo del Werder Brema. Spettacolare la sfida tra Stoccarda e Lipsia, finita 5-2 per i padroni di casa (tripletta di Deniz Undav), che ora sono terzi in classifica con 37 punti e +4 proprio sul Lipsia e sul Borussia Dortmund che gioca domani contro il Bochum.