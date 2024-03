Ghiaccio: mondiali artistico, Guignard-Fabbri bronzo nella danza

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Montreal, in Canada, confermandosi sul podio iridato a un anno di distanza dall'argento di Saitama. Gli azzurri dopo la Rhythm Dance di ieri occupavano la seconda posizione e puntavano decisi al podio, raggiunto grazie ad un ottimo esercizio nella Free Dance, ottenendo un totale di 216.52. L'oro è stato appannaggio degli statunitensi Madison Chock-Evan Bates (222.20), confermatisi campioni del mondo per il secondo anno consecutivo, mentre l'argento è andato ai canadesi Piper Gilles-Paul Poirer.