Gianni Petrucci sostiene la lega Nba in Europa: "L'Italia deve partecipare"

"Sono ovviamente favorevole". Gianni Petrucci non ha dubbi: il progetto annunciato dal commissioner Nba, Adam Silver, di creare una lega affiliata alla stessa Nba in Europa deve vedere anche la partecipazione dell'Italia. Intervistato dalla redazione sport del Gr Rai, il presidente della Federbasket spiega che "l'Nba è il sogno di tutto il mondo. Quando si muove un monumento come l'Nba, è evidente che una federazione non può essere contraria, non avrebbe neanche la forza di fermarlo. Sulla carta è affascinante, vediamo quando partirà. Ci guadagnerebbe la popolarità del basket, ci guadagna l'immagine, ci guadagna il seguito che può avere in Spagna, in Francia, In Grecia e in Italia".

"Fantascienza non è mai quando si vuole una cosa - conclude Petrucci al Gr Rai - Milano è un monumento, come lo è Armani e tutto lo staff. Roma è la capitale d'Italia, è conosciuta in tutto il mondo. Oggi ci sono due squadre nelle serie inferiori che stanno lavorando bene come Luiss e Virtus Roma. Peraltro, ci sono sempre voci di possibili acquirenti. Sarebbe veramente un bel sogno vedere Milano e Roma".