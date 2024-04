Giappone: Sainz "obiettivo realistico è salire sul podio"

"In gara l'obiettivo realistico è salire sul podio". Carlos Sainz, quarto domani al via nel GP del Giappone di F1 preceduto dalle due Red Bull e dalla McLaren di Lando Norris, preferisce non parlare di vittoria per la Ferrari. Lo spagnolo riconosce che il passo gara della Rossa è parso buono, ma invita a non sopravvalutare i risultati cronometrici: "Secondo me eravamo più leggeri delle Red Bull nel carico di benzina". "Non ho rimorsi, oggi non ce n'era più di così". Charles Leclerc, ottavo in griglia, attribuisce la posizione "al problema dello scarso grip al posteriore. Non riusciamo a portare in temperatura le gomme nel giro di riscaldamento". Eppure nell'ultimo giro in Q3 "il feeling non era male". Il monegasco si dice "fiducioso" sul passo complessivo, "un po' meno sulla possibilità di sorpassare".