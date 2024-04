Giappone: Vasseur, il primo giro sarà importantissimo

"Sarà importantissimo il primo giro per poter avere subito aria pulita davanti, ma passare le Red Bull non è facile". Così Frederic Vasseur, commentando la pole del Giappone, che vede una prima fila tutta Red Bull, con Sainz quarto e Leclerc ottavo. Nelle terze libere, la Ferrari ha mostrato di avere un buon passo gara. "Il degrado delle gomme era sotto controllo" ha confermato il team principal, che ha individuato nell'ultima curva prima del traguardo, la numero 17, il punto critico, soprattutto per Leclerc: "Lì era dove si creava la metà del distacco da Verstappen". Al netto di varianti nascoste, come la quantità di carburante imbarcata e le mappature motore utilizzate, il passo è stato soddisfacente, ha confermato Vasseur. In gara però "il primo giro sarà fondamentale" ha ribadito.