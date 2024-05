Gilardino, domani il Genoa lotterà come ha sempre fatto

Genoa pronto a salutare il campionato del ritorno in serie A davanti al proprio pubblico domani sera contro il Bologna. Ma non sarà solo una passerella per i protagonisti di questa stagione che ha visto il Grifone conquistare la salvezza con cinque giornate d'anticipo. "Noi dobbiamo essere carichi e la squadra domani dovrà rispecchiare la stagione che ha fatto. Dovrà essere una squadra forte a livello agonistico, forte sulle seconde palle, deve saper giocare, correre, lottare - ha spiegato il tecnico Gilardino -. Dobbiamo stare accorti. Il Bologna porta tanti uomini sopra la linea del pallone, anche i difensori partono, giocano, lavorano e arrivano dentro l'area di rigore. Dovremo essere molto bravi e attenti in queste situazioni". Sarà l'occasione per rivedere in campo alcuni elementi fermi da tempo come Messias: "Junior verrà in panchina e sarà con la squadra" ha aggiunto Gilardino, ma non ci sarà De Winter: "Perdiamo purtroppo De Winter per un problema, speriamo non sia nulla di grave". Il tecnico del Genoa ha poi annunciato che in porta toccherà al secondo Leali ma i cambiamenti potrebbero essere molti. "Sto facendo valutazioni. In questi giorni ho fatto girare molti giocatori all'interno degli allenamenti. Sono curioso. La volontà è quella di chiudere in maniera positiva davanti al nostro pubblico. Conto su chi giocherà, lo stesso per quanto riguarda chi entrerà. Conto su tutta la squadra: chi ha giocato meno nell'ultimo periodo dovrà farsi trovare pronto, chi ha dato continuità di prestazione dovrà continuare a darla per finire nel modo migliore".