Ginnastica: Manila Esposito oro europeo all-around,

Manila Esposito si è laureata campionessa d'Europa all-around nella ginnastica artistica. Argento per l'altra azzurra Alice D'Amato e terzo posto per Angela Andreoli che, però a causa della regola che impone un massimo di due atlete della stessa nazione sul podio, deve cedere il bronzo alla quarta, la britannica Alice Kinsella. Ma, malgrado il trionfo e le sei finali conquistate dalle atlete azzurre, è una giornata triste per la nazionale italiana a causa dell'infortunio al ginocchio per Asia D'Amato. Lo staff e le compagne sono in attesa di conoscere i risultati dei primi riscontri medici.