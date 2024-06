Ginnastica ritmica, i campionati italiani tornano a Folgaria

Le stelle della Ginnastica Ritmica tornano a brillare sulle cime del Trentino nella sfida tra le migliori individualiste per i titoli della 54ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti, in programma al Palasport di Folgaria, da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Un weekend ricco di grande ginnastica, che vedrà protagoniste anche tante squadre, provenienti da tutto il Paese, nelle finali dei Campionati d'insieme Allieve, Giovanile e Open. Lo spettacolo sarà garantito, per il quinto anno consecutivo - l'esordio sulla 'montagna dei campioni' risale al 2020 - dall'organizzazione della Federazione Ginnastica d'Italia in collaborazione con la società locale Gym Club Ala e con l'Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, nell'ambito dell'accordo di partnership federale con Trentino Marketing e con il supporto dell'amministrazione locale del Comune di Folgaria. Saranno 21 le ginnaste che si contenderanno la posta in palio, tra le favorite c'è senz'altro Sofia Raffaeli, vicecampionessa continentale agli Europei di Budapest con la medaglia d'oro alla palla. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato detiene il titolo nazionale da due anni consecutivi, dopo l'ultimo successo di Milena Baldassarri nel 2021. La compagna di allenamenti alla Ginnastica Fabriano, aviera dell'Aeronautica Militare, ha anch'essa brillato in Ungheria, chiudendo al 6° posto nell'all-around continentale, mentre lo scorso anno, a Folgaria, si era fregiata della medaglia d'argento. Occhio anche alle giovani Viola Sella, terza miglior individualista italiana in carica, e a Tara Dragas che in terra magiara ha contribuito alla piazza d'onore del nostro paese nella classifica del Team Ranking. Come da tradizione, inoltre, verrà assegnato il premio per il "10° Memorial Franco Ruffa" alla società che otterrà i migliori piazzamenti nelle finali d'Insieme Giovanile, Open e in una final eight individuale dell'Assoluto. La competizione si aprirà venerdì 7 giugno con le qualificazioni dell'Insieme Allieve e a seguire (intorno alle 18.30) con la finale. Poi, dalle 20.00 prende il via il campionato assoluto che ricalca il programma internazionale e si dividerà in due parti - in vista anche dell'appuntamento con la World Cup di Milano all'Unipol Forum di Assago dal 21 al 23 giugno: cerchio e palla venerdì sera, clavette e nastro il giorno seguente (stesso orario), con l'assegnazione, sabato sera, del titolo 2024 del concorso generale. Sabato 8 giugno andranno in scena anche le qualifiche per le gare di squadra Giovanile e Open. Domenica 9 giugno, infine, si conclude con le finalissime dei due gruppi, Giovanile e Open (alle 9.45) e con le quattro specialità individuali (alle 12.15). la due giorni del Completo e le finali per attrezzo degli Assoluti, oltre a tutte le finali dei Campionati d'Insieme, saranno trasmessi sul web in diretta su Sportface Tv .