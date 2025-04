Ginnastica ritmica: le Farfalle azzurre raggiungono la finale ai cinque nastri a Baku

Prima finale ai cinque nastri per le Farfalle della nuova era della ginnastica ritmica azzurra post Maccarani, alla prima uscita nella Coppa del mondo a Baku in Azeirbaigian. Alexandra Naclerio, Giulia Segatori, Laura Golfarelli, Chiara Badii e Sofia Sicignano (in panchina Serena Ottaviani), all'esordio con l'attrezzo che più insidioso non ce n'è, sbagliano parecchio, è vero, un po' come quasi tutte, inclusi i fuori pedana di Bulgaria, Kazakhstan e Israele, ma centrano la final eight di specialità con il sesto punteggio, 18.850, su quattordici squadre in gara. La difficoltà di 9.6 e l'artistico da 6.30, con tanti elementi saltati però, compensano il 2.950 di esecuzione, conseguenza di una routine sporcata da collaborazioni fallite e attrezzi a terra. Poco male, dopodomani si riparte da zero e a guardare resteranno compagini quotate come Giappone, Germania e Stati Uniti. Davanti c'è la Cina, che è tutt'altro che vicina, a quota 25.350, con le bulgare alla ruota di due decimi, nonostante la penalità di tre. Entrambe hanno ottenuto un 12.2 di difficoltà che parla da solo. Bene l'Ucraina, terza provvisoria a 21.350, e il Kazakhstan a seguire con 20.850. Davanti alle azzurre, a centroclassifica, ci sono sempre le israeliane, come a Parigi, con un 8.8 di nota D che lascia aperta la porta a qualunque interpretazione. Entrare in finale (diretta domenica mattina su La7) era l'obiettivo del debutto, ora che sono in società, nell'élite dei piccoli attrezzi, le aspettiamo, le "New-Butterflies", domani sera, nel misto, pregustandoci le sorprese di Pasqua.