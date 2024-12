Ginnastica:Malagò precisa, volontà di una parte di riaprire caso

In merito alla possibilità che la giustizia sportiva possa riaprire il caso per presunti abusi nel mondo della ginnastica, il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha voluto precisare: "Mi sono informato sulla vicenda ma non ho parlato con il Presidente Tecchi. Mi sembra, in base alle nuove indicazioni emerse, che ci sia la volontà di una parte di far riaprire il caso in termini di giustizia sportiva relativamente ai presunti abusi subiti, ma non entro nel merito della valutazione. C'è anche in conclusione l'aspetto legato al percorso penale". In settimana il presidente della FGI, Gherardo Tecchi, e Malagò dovrebbero incontrarsi per altri appuntamenti istituzionali e gli eventi potrebbero essere l'occasione anche per affrontare la questione.