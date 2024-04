Giovane calciatore morto: il dolore di Mancini, 'Ciao Matti'

Ieri la grande paura per il compagno di squadra Ndicka a Udine, oggi la tragica notizia della morte del fratello del fidanzato della sorella. Mattia Giani, il 26enne giocatore del Castelfiorentino, morto oggi dopo che ieri aveva accusato un malore durante una partita del campionato di Eccellenza, era un conoscente stretto di Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale che sui social ha manifestato la sua vicinanza per l'accaduto con un "Ciao Matti" accompagnato da una foto dei due in spiaggia. Commovente il messaggio di Elisa Baggiani, moglie di Mancini che sui social ha aggiunto: "Oggi ogni pensiero va a te caro Mattia... a te, il dolce fratellino del nostro amato zio Elia. Caro zio Eli siamo distrutti e non ci sono parole, ma ci stringeremo e nella difficoltà ti aiuteremo a rialzarti noi e le tue nipotine. Riposa in pace Mattia, che la terra ti sia lieve".