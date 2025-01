Giovanni Malagò: Bach ringrazia l'Italia, appuntamenti a febbraio

"Bach? É venuto anche ieri e l'ho visto a colazione, poi tornerà a febbraio per degli appuntamenti istituzionali, infine ci sposteremo a Milano per la cerimonia del One Year To Go". Così il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2024. "Bach viene per dire grazie all'Italia per quanto fatto in questi anni, c'è una lunga storia d'amore tra Cio e Coni. Poi siamo i prossimi in pista con Milano-Cortina", ha proseguito. Sullo stato dei lavori ha concluso: "Siamo concentrati sul risolvere i problemi, l'emozione poi arriverà. Ma quando arrivano i complimenti fa sempre piacere. Complimenti anche Simico per il lavoro che sta svolgendo".