Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la 20/a frazione del Giro d'Italia, Alpago-Bassano del Grappa, di 184 chilometri. Lo sloveno maglia rosa ha portato a sei le sue vittorie di tappa nella 107/a edizione della corsa, che domani si concluderà a Roma in quella che sarà una passarella per il dominatore.