Giro di Romandia: al francese Godon prima tappa e maglia gialla

Il francese Dorian Godon ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Romandia, portandosi al comando della classifica generale e confermando la brillante forma del team Decathlon-AG2R La Mondiale in questa stagione. La squadra francese ha ottenuto una doppietta con il secondo posto di Andrea Vendrame. Per Godon è la nona vittoria in carriera, la prima a livello World Tour. Quarto nel prologo di ieri, il 27enne dell'Ile-de-France ha preso, grazie al gioco dei bonus, il comando della classifica generale con sei secondi di vantaggio sul belga Gianni Vermeersch e nove sul connazionale Julian Alaphilippe. Domani, la seconda tappa porterà il gruppo lungo i 171 chilometri da Friburgo a Salvan/Les Marécottes per il primo arrivo in quota di questo Romandia, dopo una salita di 7,6 km con pendenza al 7,5%.