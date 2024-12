Giro di Spagna 2025: partenza da Torino e sfide epiche in alta montagna

Partenza dall'Italia, per la precisione da Torino, quattro Stati attraversati e due cronometro di cui una a squadre. E' quanto prevede il percorso del Giro di Spagna, la Vuelta, svelato nella sua interezza oggi a a Madrid. Se si sapeva dall'inizio di dicembre che la 90/a edizione sarebbe partita dal Piemonte, che ospiterà integralmente le prime tre tappe a partire dal 23 agosto, oggi si è saputo che dopo l'Italia, il gruppo farà una breve tappa di un giorno in Francia, scalando il Monginevro e il Lautaret. Poi i corridori saliranno in aereo per dirigersi in Spagna.

La quinta tappa sarà una cronometro a squadre, evento spettacolare è diventato raro nei grandi giri, mentre il giorno dopo arriverà la prima grande frazione di montagna che arriverà ad Andorra, il quarto stato attraversato dalla Vuelta nel 2025.

Per il suo 90esimo anniversario, il Giro di Spagna vuole "rendere omaggio alla tradizione inserendo alcuni passi che hanno ne hanno segnato la storia", come Morredero, Cerler o Valdezcaray, ha affermato nella presentazione il direttore della corsa, Javier Guillen. Nel programma si notano anche salite meno storiche ma già cult, tra cui la terrificante Angliru, una delle più difficili al mondo, previsto alla 13a tappa, la più lunga dell'edizione 2025. In programma cinque tappe di alta montagna e sei tappe di media montagna. A quattro giorni dalla fine, Valladolid, la città che ospitò l'arrivo della prima tappa della prima Vuelta nel 1935, ospiterà una cronometro individuale potenzialmente decisiva. Il giorno prima dell'arrivo finale a Madrid, il 14 settembre, è prevista un'ultima tappa di montagna con salita alla Bola del Mundo.

Gli organizzatori sperano che questo percorso piaccia a Tadej Pogacar. Lo sloveno, terzo nel 2019 per la sua prima ed unica partecipazione, ha detto che avrebbe aspettato i percorsi della Vuelta e del Giro d'Italia, che sarà svelato a gennaio, per decidere quale di questi due grandi Giri disputerà nel 2025 accanto al Tour.