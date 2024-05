Giro: Pogacar 'largo vantaggio, ora risparmieremo energie'

"Abbiamo un ottimo vantaggio in classifica. In questa ultima settimana cercheremo di non spendere troppe energie in ottica Tour De France ma sempre rispettando la corsa e il Giro d'Italia". Lo dice la Maglia Rosa Tadej Pogacar durante la conferenza stampa organizzata dalla sua squadra, la UAE Team Emirates, durante il secondo e ultimo giorno di riposo. D'altronde l'obiettivo dichiarato di Pogacar è la doppietta Giro-Tour, che manca dai tempi di Marco Pantani (1998). "Non ho mai fatto il Giro e il Tour nello stesso anno - aggiunge lo sloveno, 6'41'' di vantaggio su Thomas - ma tutti dicono che finire bene il Giro permette di avere buone gambe anche al Tour. Speriamo sia così. Ora serve terminare la corsa con il morale alto, in fiducia e con una buona forma per poi iniziare a preparare la Grande Boucle dalla prossima settimana. La vittoria di ieri a Livigno mi ha reso super felice e orgoglioso. Sentire i tifosi che ti spingono per 200 chilometri dà una motivazione speciale e ti permette di andare oltre il limite. Senza di loro non ci sarebbe il ciclismo, loro sono la ragione per dare spettacolo".