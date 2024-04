Giro: ufficializzati gli iscritti, è caccia a Pogacar

Mancano soltanto 10 giorni al Giro d'Italia ed oggi sono stati finalmente ufficializzati gli iscritti. A Venaria Reale, dove quest'anno la corsa prenderà il via, ci saranno 176 corridori: occhi puntati principalmente sullo sloveno Tadej Pogacar, numero 1 del ranking mondiale Uci, al suo debutto al Giro ma favorito per la vittoria finale a Roma il 24 maggio. Scorrendo l'elenco dei corridori attenzione al gallese Geraint Thomas che nel 2023 perse per un soffio la maglia rosa soltanto nella penultima tappa. Ma occhio anche a Romain Bardet, secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi; Eddie Dunbar, Ben O' Connor, vincitore di una tappa e secondo classificato all'UAE Tour; Daniel Felipe Martinez, tre successi stagionali; Juan Pedro Lopez, vincitore del Tour of the Alps; e la Maglia Rosa dell'edizione 2014 Nairo Quintana. Tra i debuttanti più attesi figurano Cian Uijtdebroeks e Antonio Tiberi. I tifosi italiani confidano in Damiano Caruso, ottimo quarto lo scorso anno. Tanti poi gli outsider che pur partendo senza i favori del proostico, possono sorprendere: tra questi certamente Filippo Ganna, Mikkel Bjerg, Tobias Foss, Magnus Sheffield, Edoardo Affini, Ethan Vernon e Lorenzo Milesi. Esordio alla Corsa Rosa per il due volte Campione del Mondo Julian Alaphilippe e per l'attuale Campione Europeo Cristophe Laporte. Tra gli scalatori la rosa è ampia: Hugh Carthy, Esteban Chaves,Jan Hirt, Lorenzo Fortunato, Michael Woods, Einer Rubio, Filippo Zana, Koen Bouwman, Maximilian Schachmann, Aurélien Paret-Peintre, Giulio Pellizzari, Domenico Pozzovivo, Mauri Vansevenant, Michael Storer, Max Poole, Lucas Plapp, Davide Piganzoli e Wout Poels.