Giudice serie A, 4 giocatori squalificati per un turno

Quattro giocatori sono stati sqalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A in relazione alle partite dell'8/ a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato inflitto ad Antonino Gallo del Lecce, al milanista Tijjani Martinu Reijnders e ad Alessio Romagnoli della Lazio. Tra i calciatori non espulsi, una giornata di squalifica è stata comminata a Ondrej Duda del Verona.