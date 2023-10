Giudice serie A: fermati per un turno Mourinho e tre giocatori

L'allenatore, Josè Mourinho, e il tecnico dei portieri della Roma, Nuno Santos, sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, tra i provvedimenti adottati in relazione alle partite della nona giornata. Entrambi erano stati espulsi per "atteggiamento provocatorio" verso i componenti della panchina avversaria. Nella stessa partita, era stato espulso il dirigente del Monza Davide Guglielmetti "uscito dall'area tecnica per reagire a una provocazione" e a sua volta fermato per un turno. Quanto ai giocatori, staranno fermi a loro volta per una giornata tre calciatori espulsi: Malick Thiaw del Milan, Danilo D'Ambrosio del Monza e Luca Mazzitelli del Frosinone. Corposa la parte dei provvedimenti relativi alle ammende alle società: dovranno versarle il Verona (15mila euro) per "cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria, per avere lanciato fumogeni nel recinto di gioco e bicchieri di birra contro collaboratori della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa"; il Napoli (10mila) "per cori insultanti nei confronti della tifoseria avversaria e lancio di fumogeni"; la Roma (10mila), "per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della rete, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del gioco, costringendo l'arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero": la Juventus (5mila) "per lancio di bottigliette d'acqua nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; l'Empoli (3mila) "per avere ritardato ingiustificatamente di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo; il Milan (3mila) "per ripetuti cori insultanti nei confronti dell'arbitro"; la Salernitana (2mila) "per lancio di fumogeni sul terreno di gioco".