Giuseppe Marotta smentisce il rischio fallimento dell'Inter all'evento 'Il Foglio a San Siro'

"L'Inter vince o fallisce? Fallisce è una parolaccia. Su di noi ne dicono tante, fa parte del concetto italiano della cultura dell'invidia. Chi vince si porta dietro questo concetto che è sbagliato. Non abbiamo mai rischiato il fallimento, abbiamo una esposizione finanziaria che controlliamo benissimo, non abbiamo altri debiti verso fornitori e banche altrimenti non avremmo potuto essere iscritti". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro".

"Abbiamo parametri finanziari economici da rispettare, non siamo mai incappati in multe. Paghiamo regolarmente tutti i debiti e contributi. C'è un luogo comune di confondere le difficoltà sopra la nostra testa rispetto alla gestione ordinaria dell'Inter".