Goggia operata a Milano, Roda "che peccato, era in momento top"

"Sofia era in un momento molto positivo: forte nella velocità e migliorata anche in gigante. E' un vero peccato, questo infortunio. Speriamo si risolva nel miglior modo possibile". Il presidente della Fisi, Flavio Roda, si esprime così dopo l'incidente in allenamento a Sofia Goggia, operata a Milano per ridurre la doppia frattura subita alla gamba destra. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha espresso gli auguri di pronta guarigione alla sciatrice: "Che sfortuna Sofia - ha scritto il primo cittadino su X -. Un abbraccio da tutti i bergamaschi, guarisci e torna presto". Anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, si è espresso sui social: "Un anno vola via e guardiamo con speranza e fiducia all'incredibile forza della nostra bergamasca, in vista dei Mondiali 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sofia siamo tutti con te" nella convinzione che la sciatrice "compirà l'ennesimo 'miracolo sportivo'". Una "brutta, brutta notizia" per Fontana, che invita Goggia a "prendersi tutto il tempo necessario" ripensando agli "innumerevoli miracoli sportivi, cui ci ha abituati in questi anni".