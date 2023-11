Golden State cade, Miami vola, NBA

I Warriors, privi di Steph Curry per infortunio e di Draymond Green per squalifica, crollano in casa 109-128 contro Oklahoma City sotto i colpi di Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren e incappano nella quinta sconfitta consecutiva. Miami, guidata da un eccellente Jimmy Butler, controlla la partita contro Brooklyn e porta a casa la settima vittoria di fila 122-115. Gli Heat affrontano l'ultima squadra ad averli battuti, era l'1 novembre, piazzano il break decisivo in chiusura del primo tempo e si portano a casa la settima vittoria consecutiva. Jimmy Butler è ancora una volta il migliore dei suoi, ma Miami trova anche un Duncan Robinson ispirato (26 punti e 6/10 da tre) e l'ottimo apporto dalla panchina di Kevin Love (7 punti, 9 rimbalzi e 4 assist in poco più di 15 minuti giocati). Per Brooklyn ci sono i 23 di Mikal Bridges e di Lonnie Walker IV in uscita dalla panchina. I Thunder non si fanno pregare e, approfittando delle assenze in casa Warriors, piazzano il colpo in trasferta. Oklahoma City parte fortissimo, domina il primo quarto chiudendo con un parziale di 39-24 e amministra per il resto della partita, mandando sei uomini in doppia cifra. Doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi in 27 minuti per Chet Holmgren. Golden State tira con il 41% dal campo e può contare sul solo Jonathan Kuminga (21 punti e 6 rimbalzi), troppo poco per evitare la quinta sconfitta consecutiva.