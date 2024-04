Golf: americana Korda vince Chevron, quinto successo di fila

Record di cinque vittorie consecutive in Lpga per la golfista americana numero uno al mondo Nelly Korda, che ha dominato il Chevron Championship conquistando il suo secondo titolo major e il 13mo trionfo in carriera nel circuito professionistico femminile. Con questa vittoria la Korda eguaglia il record di cinque vittorie consecutive stabilito dall'americana Nancy Lopez nel 1978 ed eguagliato dalla svedese Annika Sorenstam nella stagione 2004-2005. Secondo posto nel Chevron per la svedese Maja Stark, terze l'americana Lauren Coughlin e la canadese Brooke Henderson.