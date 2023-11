Golf italiano di Chimenti presente nei momenti difficili

"Il mondo del golf italiano ha un grande cuore, nei momenti difficili è sempre presente. Siamo orgogliosi di annunciare che le prossime due edizioni degli Open d'Italia si giocheranno rispettivamente in Emilia-Romagna, a Cervia, e in Toscana, all'Argentario. In due Regioni che hanno e stanno dimostrando una forza incredibile, andando oltre le difficoltà". Così Franco Chimenti, presidente della Federazione italiana golf, ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa a Bologna, in Regione Emilia-Romagna, le rispettive sedi delle prossime due edizioni dell'Open d'Italia. "Sono sicuro - ha sottolineato ancora Chimenti - che questi due Open d'Italia contribuiranno a rilanciare il turismo sportivo. Il mio ringraziamento va ai presidenti Bonaccini e Giani, insieme realizzeremo due grandi tornei internazionali dove i nostri azzurri saranno protagonisti. L'Open del 2024 arriverà a un mese esatto dal via delle Olimpiadi di Parigi, quello del 2025 nell'anno della Ryder Cup di New York. Il golf è veicolo d'inclusione, aggregazione, partecipazione, e ha una valenza sociale ed educativa. Dopo il successo epico della Ryder Cup si apre una nuova era per il golf italiano. Con il sostengo dei Circoli e di tutto il movimento, e grazie all'impulso della Ryder, vogliamo rendere il golf in Italia uno sport sempre più popolare", ha concluso il numero 1 della Federgolf.